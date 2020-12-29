شاومي تكشف عن تحديث MIUI 12.5 – أهم المميزات والأجهزة المدعومة!

كشفت شاومي رسمياً النقاب عن تحديث MIUI 12.5 الجديد والذي هو باختصار أسرع وأجمل وأكثر أماناً مقارنة بما هو عليه الآن وفقاً لما ذكرته شاومي في المؤتمر الصحفي.

تحديث MIUI 12 الحالي كان يرتكز بشكل أساسي على النواحي الجمالية، أما تحديث MIUI فهو يأتي بمميزات تتمحور أكثر حول الحفاظ على الخصوصية ورفع مستوى الأداء بجانب أشياء أخرى في نظام استقبال الإشعارات وأيضاً تسهيل ربط الهاتف مع نظام ويندوز.

الأصوات و الخلفيات

شاومي عادة تقوم بتضمين أصوات من الطبيعة في واجهتها ومع تحديث MIUI 12.5 هناك المزيد من الأصوات والتي تم تسجيلها بصورة أصلية من غابات أمازون وبراري أفريقيا وصحاري الجليد في القطب الشمالي.

شاومي أيضاً أضافت خلفيتين جديدتين من نوع Super Wallpapers التي قدمتها لأول مرة مع تحديث MIUI 12 ، وهي الخلفيات التي تتحرك وتتفاعل مع المستخدم عند فتح قفل الشاشة أو عند التمرير على الشاشة الرئيسية كما تتغير الإضاءة في الخلفية بحسب الوقت على مدار اليوم!

MIUI Plus .. ربط الهاتف مع نظام ويندوز

هو عبارة عن برنامج سوف يمكن مالكي هواتف شاومي من ربط هواتف مع أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز بسهولة.

يمكن عبر هذا البرنامج استقبال الإشعارات على الحاسوب وعرض شاشة الهاتف على الحاسوب وكذلك تشغيل بعض تطبيقات النظام الموجودة على الهاتف على ويندوز مثل المتصفح أو مدير الملفات.

هذا البرنامج سوف يدعم بدايةً هواتف شاومي الآتية:

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10

Mi 9 Pro 5G

Mi 9

Redmi K30 Ultra

Redmi K20 Pro

Redmi K30 Pro

تطبيق الملاحظات Notes

تم إضافة العديد من المميزات الجديدة مثل إمكانية إنشاء الخرائط العقلية Mind Maps والرسم والتلوين وإنشاء القوائم بطرق جديدة.

تحسينات الخصوصية في MIUI 12.5

هناك بعض الإضافات المهمة التي تحسن الخصوصية على واجهة شاومي ومنها مثلاً ميزة Coarse Location والتي تجعل التطبيقات التي تصل إلى معلومات الموقع الجغرافي الخاص بك تحصل عليه بشكل تقريبي وليس دقيق (يستثنى من ذلك تطبيقات الملاحة والخرائط والتطبيقات التي تتطلب موقع دقيق Fine Location).

أيضاً لدينا ميزة أخرى متعلقة بالأمان، حيث سيظهر تنبيه إذا قام أي من التطبيقات المثبتة لديك بمحاولة الوصول لمحتوى لوحة النسخ واللصق Clipboard الخاصة بك.

تحسينات الأداء

تزعم شاومي أن تحديث MIUI 12.5 سوف يحسن من أداء الهواتف كالآتي:

تقليل استهلاك الذاكرة العشوائية بنسبة 20%

تقليل استهلاك عمليات النظام للذاكرة العشوائية بنسبة 32%

توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 17%

كل هذا سوف يتم ترجمته إلى أداء أسرع للنظام والواجهة. تحديث MIUI 12 الحالي كان مثقل بالتعديلات والإضافات الجمالية والانتقالات وكانت هناك انتقادات بشأن الأداء حاولت شاومي تحسينها عبر بعض التحديثات الفرعية، ونأمل أن تصدق شاومي القول في ما تدعيه بشأن تحسين الأداء مع التحديث الجديد.

موعد إطلاق تحديث MIUI 12.5 والأجهزة الداعمة

حالياً تحديث MIUI 12.5 سوف يدخل مرحلة تجريبية تمد لثلاثة أشهر وسوف يبدأ الإطلاق الرسمي للتحديث مع بداية شهر إبريل 2021.

أول مجموعة من هواتف شاومي ستحصل على تحديث MIUI 12.5 هي: