الكشف الأولي لسيارة Flyter الطائرة التي ستستخدم للتكاسي الطائرة

كشفت شركة Scienex الألمانية عن سيارة Flyter الطائرة من خلال نشر صور فوتوغرافية عن السيارة التي ستستخدم كتكاسي طائرة في المستقبل، وعملت شركة روسية على تحقيق المشروع لمدة عامين لحل مشاكل في التصميم لتستخدم كتكاسي في المدينة.

وبينت الصور غياب الأجنحة ومراوح الطائرة الأمر الذي يجعلها تتميز عن الطائرات الأخرى وذلك لجعلها صغيرة الحجم لتستطيع أن تهبط في أي مكان مخصص للسيارات ولعدم تشكل مصاعب على المرور في المدينة.

وصمم هيكلها الخارجي بطول 5 أمتار وعرض يبلغ مترين فقط وشكلها انسيابي يضمن لها مواصفات جوية دينامية جيدة، وتحلق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة علماً أن سعرها يعادل نحو 200 ألف دولار.

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