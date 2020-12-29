رحيل المخرج السوري حاتم علي إثر إصابته بنوبة قلبية

غيب الموت صباح اليوم المخرج حاتم علي عن عمر يناهز الـ58 إثر إصابته بنوبة قلبية، وأعلن خبر الوفاة السيناريست المصري عبد الرحيم كمال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعمل الفنان الراحل كممثل وكاتب ومخرج سوري وقدم عدداً كبيراً من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، ومن أهم أعماله والتي كانت نقطة تحول في مسيرته الفنية مسلسل الزير سالم فضلاً عن المسلسلات الأخرى مثل الرباعية الأندلسية وصلاح الدين الأيوبي والتغريبة الفلسطينية وآخر أعماله كانت العام الماضي في مسلسل أهو ده اللي صار.

وتجدر الإشارة الى أنه حصل على الكثير من الجوائز أهمها ذهبية مهرجان القاهرة للإعلام العربي لأفضل مسلسل وأفضل مخرج عن “الملك فاروق” لعام 2007.

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