فنانون رحلوا عن عالمنا في العام 2020 بسبب “كورونا”

شهد عام 2020 انتشار فيروس “كورونا”، الذي أصاب ملايين الناس، وأودى بحياة الكثيرين منهم، وشل حركة العالم.

وضرب الفيروس، سريع الانتشار، الأوساط الفنية، وتسبب بإصابة مجموعة كبيرة من الفنانين، وأودى بحياة البعض منهم.

ومن خلال سطور مقالنا؛ سنقوم بجولة في الوسط الفني لنتعرف على أبرز الفنانين الذين توفوا في العام 2020 بسبب فيروس “كورونا”.

1- المصرية رجاء الجداوي: توفيت الفنانة القديرة يوم 5 يوليو 2020 عن عمرٍ يناهز 82 عامًا بعد 43 يومًا من اكتشاف إصابتها بفيروس “كورونا”، وكانت النجمة المصرية قد أصيبت بالفيروس بعد انتهائها من تصوير مسلسل لعبة “النسيان”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

2- السوري طوني موسى: توفي الفنان السوري المشهور بدور أبو منير المنشار في مسلسل باب الحارة يوم 9 أغسطس الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس “كورونا”.

3- المصري فايق عزب: أعلنت وفاته يوم 19 نوفمبر الماضي بعد إصابته بمدة بفيروس “كورونا”، ليرحل عن عالمنا عن عمرٍ ناهز 77 عامًا.

4- اللبناني جان صليبا: شهد الشهر الأخير في العام رحيل الملحن اللبناني جان صليبا الذي توفي يوم 7 ديسمبر، بعد معاناته من فيروس “كورونا”، وخلفت وفاته حزنًا كبيرًا في الوسط الفني اللبناني والعربي.

5- المغربي محمود الإدريسي: اختطف الموت يوم 26 نوفمبر، الماضي الفنان محمود الإدريسي، الذي يعد واحدًا من رواد الأغنية المغربية، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس “كورونا” عن عمرٍ ناهز 72 عامًا.

6- الجزائري حمدي البناني: شهد يوم 21 سبتمبر الماضي رحيل الفنان الجزائري حمدي البناني شيخ أغنية المالوف، عن عمرٍ يناهز 77 عامًا بعد معاناة قصيرة مع فيروس “كورونا”، ويعدّ الفنان الراحل واحدًا من أشهر الفنانين في الجزائر وشمال أفريقيا، وساهم خلال حياته في نشر موسيقى المالوف في العالم.

7- الأمريكي مارك بلوم: يعد الممثل الأمريكي الشهير أحد ضحايا “كورونا” ، حيث توفي يوم 25 مارس عن عمرٍ يناهز ال70 عامًا، واشتهر الممثل بمشاركته بأكثر من 80 عملاً فنيًا، أبرزها مسلسل YOU وفيلم Crocodile Dundee.

8- الأمريكي جو ديفي: شهد العام 2020 رحيل أسطورة موسيقى الكانتري “الريف” عن عمرٍ ناهز 61 عامًا بعد معاناته من مضاعفات “كورونا”، ويعدّ “ديفي” واحدًا من عمالقة موسيقى الريف، وقدم مجموعة من الأعمال الخالدة في هذه الموسيقى.

9- الأمريكي آلان جارفيد: رحل عن عالمنا في أبريل الماضي الممثل الأمريكي الشهير، آلان جارفيد، عن 80 عامًا بعد معاناته من مضاعفات “كورونا”، ويعدً النجم الراحل واحدًا من أغزر الفنانين عطاءً حيث شارك خلال مسيرته الفنية بأكثر من مائة فيلم أبرزها Beverly Hills Cop II.

10- الأمريكي جان يندكت: يعدّ هذا الممثل أحد ضحايا فيروس كورونا المستجد، إذ رحل عن عالمنا يوم 4 أبريل الماضي عن 69 عامًا بعد إصابته بالفيروس، وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأفلام أبرزها فيلم Aliens، وفيلم Dark knight Rises.

11- الأمريكي إيليس ماريس: خسرت موسيقى الجاز في العام 2020 أحد أبرز أعلامها برحيل المغني الأمريكي إيليس ماريس، عن 85 عامًا بعد إصابته بـ”كورونا”.

12- الياباني كين شيمورا: أضاف “كورونا”، الممثل الياباني كين شيمورا إلى قائمة ضحاياه، إذ توفي النجم الكوميدي عن 70 عامًا، قبل أن يحقق حلمه بتصوير أول فيلم سينمائي له.

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