أحد الأشخاص باع نموذج أولي من ون بلس 9 في مقابل 6,000 دولار!

هل تذكرون “تسريب صور حقيقية لهاتف ون بلس 9 5G جنبًا إلى جنب مع مواصفاته الكاملة” الذي شاركناه معكم في منتصف شهر ديسمبر الجاري؟ يبدو أن صاحب هذا الهاتف قد قرر أن يبيعه في مقابل مبلغ ضخم! وهو ما قد حدث بالفعل، علمًا أن الهاتف لم يتم إطلاقه بعد، بل في الواقع سيتم إطلاقه في مارس المقبل أي بعد فترة طويلة.

هاتف ون بلس 9 يباع قبل إطلاقه رسميًا مقابل 6000 دولار!

قام صاحب الهاتف بعرضه للبيع فعليًا على موقع eBay وهو ما يُمكنك أن تشاهده من هذا الرابط، وعدد من المصادر القريبة من الحدث قد أكدت أن هذا الهاتف هو نفسه الهاتف الذي ظهر في التسريبات السابقة من خلال موقع فون أرينا المعروف!

البائع قد عرض صورًا للهاتف وهو يعمل بنظام أندرويد 11 المبني على أحدث إصدارات واجهة OxygenOS الخاصة بشركة ون بلس، يُذكر أنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا الجهاز أصليًا 100%، لكن ما حدث هو أن الجهاز قد بيع فعليًا في مقابل 6,000 دولار أمريكي، وغير معروف حتى الآن ما إذا كان هذا المبلغ مقابل قطعة واحدة أم أكثر.

بعد المحللين قد ذكروا أن هذا الهاتف قد لا يكون سوى هاتف ون بلس 8T أو 8 برو معاد تعديله من الخلف ليظهر وكأنه هاتف ون بلس 9 الذي لم يتم إطلاقه رسميًا بعد! وفي هذه الحالة سيكون المشتري/المشترين قد تعرض للنصب بكل وضوح! أخيرًا، ون بلس نفسها قد تقوم بإيقاف عمل هذا الجهاز عن بعد من خلال تحديث أو ما شابه، وأظن أن لها كل الحق في ذلك.