200 سائح بريطاني يفرون من حجر صحي في سويسرا

شهد منتجع فيربييه السويسري للتزلج حادثة غير مألوفة، حيث هرب 200 سائح بريطاني تحت جنح الظلام من الحجر الإلزامي الذي كانوا يخضعون له لمدة 10 أيام.

وقالت مصادر سويسرية إنّ 420 سائحا بريطانيا وصلوا إلى المنتجع يوم 14 ديسمبر الجاري، وأنّ 200 شخص منهم فروا بعد اليوم الأول من الحجر.

وقال مسؤولو الفندق إنّهم اكتشفوا فرار السياح عندما رأوا أنّهم لم يأكلوا الطعام الذي قدّمه الفندق لهم.

وبرر مسؤولو الفندق هروب السياح بصعوبة الحجر الصحي، حيث وضع كل 4 أشخاص في غرفة سعتها 20 متراً مربعاً.

يذكر أنّ منتجع فيربييه الراقي يعد واحداً من أكثر المنتجعات شعبية بالنسبة للسياح البريطانيين، ويزوره آلاف البريطانيين بشكلٍ سنوي، لكنّ ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا قضى على أحلام الكثير منهم في زيارة المنتجع هذا العام.

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