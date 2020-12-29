منوعات

بتفاحة واحدة يومياً.. تحكّم بوزنك وتخلّص من الدهون

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ خبير التغذية روب هوبسون دور التفاح في المساعدة على إنقاص الوزن، وقال إنّ تناول تفاحة واحدة يومياً قبل وجبة الطعام يساعد على خسارة 5 كيلوغرامات سنوياً.

وبرر خبير التغذية السبب باحتواء التفاح على الألياف التي تجعل الشخص يشعر بالشبع، الأمر الذي يؤدي لتناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية.

وأشار روب هوبسون لاحتواء التفاح على 1.2 غرام من الألياف الغذائية لكل 100 غرام، وقال إنّ الألياف الموجودة فيها تساعد على تنظيم البكتيريا في الأمعاء مما يؤدي لمنع زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

من جهةٍ أخرى أكدّت اختصاصية التغذية البريطانية لوسي داوسون هذا الأمر، وقالت بإمكاني تغيير الوزن المحكم بمجرد تناول تفاحة قبل العشاء.

يذكر أنّ دراسة أجرتها هيئة صناعة التفاح والكمثري البريطانية أكدّت أهمية تناول التفاح قبل العشاء، ودوره في فقدان الوزن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك