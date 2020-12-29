بتفاحة واحدة يومياً.. تحكّم بوزنك وتخلّص من الدهون

أكدّ خبير التغذية روب هوبسون دور التفاح في المساعدة على إنقاص الوزن، وقال إنّ تناول تفاحة واحدة يومياً قبل وجبة الطعام يساعد على خسارة 5 كيلوغرامات سنوياً.

وبرر خبير التغذية السبب باحتواء التفاح على الألياف التي تجعل الشخص يشعر بالشبع، الأمر الذي يؤدي لتناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية.

وأشار روب هوبسون لاحتواء التفاح على 1.2 غرام من الألياف الغذائية لكل 100 غرام، وقال إنّ الألياف الموجودة فيها تساعد على تنظيم البكتيريا في الأمعاء مما يؤدي لمنع زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

من جهةٍ أخرى أكدّت اختصاصية التغذية البريطانية لوسي داوسون هذا الأمر، وقالت بإمكاني تغيير الوزن المحكم بمجرد تناول تفاحة قبل العشاء.

يذكر أنّ دراسة أجرتها هيئة صناعة التفاح والكمثري البريطانية أكدّت أهمية تناول التفاح قبل العشاء، ودوره في فقدان الوزن.

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