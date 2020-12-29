أفضل البدائل المتاحة لسماعة ابل AirPods Max الجديدة!

مؤخراً أطلقت ابل سماعة AirPods Max وهي سماعة رأس كبيرة بمواصفات راقية لكن أيضاً بسعر غالٍ يبلغ 550 دولاراً أمريكياً. إذا كنت تبحث عن بدائل أخرى مناسبة للسماعة، سوف نساعدك هنا في هذا المقال.

أفضل بديل : Sony WH-1000XM4

تعتبر سماعة سوني Sony WH-1000XM4 من أفضل سماعات الرأس المتوفرة في الأسواق، وهي منافسة لسماعة ابل AirPods Max وبديل مناسب لها مع سعر أقل بنسبة 50% تقريباً الآن.

سماعة Sony WH-1000XM4 تحتوي على خاصية إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation وتدوم بطاريتها لنحو 30 ساعة من الاستخدام – أكثر 10 ساعات مقارنة بسماعة ابل – وهي توفر تجربة صوت رائعة وراقية مهما كان الشيء الذي تستمع إليه. سعر تلك السماعة حالياً أقل من 300 دولاراً أمريكياً.

الأكثر راحة : Bose NCH 700

من ناحية التصميم الذي يجعل المستخدم مرتاحاً حتى مع الاستخدام الطويل لساعات فسماعة Bose NCH 700 تعتبر البديل الأكثر راحة.

بطارية سماعة Bose NCH 700 تدوم حتى 20 ساعة من الاستخدام، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط ANC، وسعرها يبلغ 330 دولاراً أمريكياً.

البطارية الأطول عمراً : Jabra Elite 85h

إذا كان اهتمامك الأساسي عمر البطارية، فإليك سماعة Jabra Elite 85h التي تدوم بطاريتها لأكثر من 35 ساعة من الاستخدام قبل الحاجة إلى إعادة شحنها مرة أخرى.

تدعم السماعة خاصية إلغاء الضوضاء النشط ANC، وعند شحنها لمدة 15 دقيقة سوف تعمل السماعة لمدة 5 ساعات. سعر سماعة Jabra Elite 85h يبلغ نحو 230 دولاراً أمريكياً.

البديل الأرخص : Soundcore Life Q30

إذا كنت تود شراء بديل رخيص الثمن ويدعم تقنية إلغاء الضوضاء بالإضافة إلى تجربة صوت مقبولة للغاية، فسماعة Soundcore Life Q30 من إنتاج شركة أنكر هي أفضل قيمة مقابل سعرها البالغ 80 دولاراً أمريكياً فقط!