هايسنس الصينية تطلق هاتفا بشاشة حبر إلكتروني

أماطت شركة هايسنس الصينية اللثام عن هاتفٍ جديد بشاشة حبر إلكتروني أطلقت عليه A7.

وسيعمل الهاتف بمعالج Tiger T7510 SoC بسرعة 2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Imagination img9446، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة حبر إلكتروني (E-ink) بمقاس 6.7 بوصة وكثافة بيكسلات تبلغ PPI 300، ويمكن أن تعرض الشاشة 16 درجة من اللون الرمادي.

وتتميز شاشة هذا الجهاز بقدرتها على قراءة الكتب الإلكترونية في ضوء الشمس المباشر.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4770 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية