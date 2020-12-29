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بجعة حزينة تشل حركة قطارات في ألمانيا

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت الشرطة الألمانية للتدخل الفوري لإزاحة بجعة حزينة شلت حركة القطارات وأجّلت أكثر من 20 رحلة بين منطقتي كاسل وغوتنغن بجلوسها على السكة الحديدية بالقرب من منطقة فولداتال.

وقالت الشرطة إنّ البجعة جلست يوم 23 ديسمبر الجاري في المكان الذي قُتلت فيه صديقتها التي اصطدمت بالخط العلوي فوق القضبان الأمر الذي أدى لتأخير 23 قطارا لمدة 50 دقيقة.

وأجبر تصرف البجعة التعيسة رجال الإنقاذ على استخدام معدات خاصة لإزالة البجعة الميتة، وإبعادها عن السكة الحديدية.

وقال رجال الإنقاذ إنّهم قاموا بنقل البجعة إلى نهر فولدا القريب من السكة، حيث تم إطلاقها.

يذكر أنّ علماء الحيوان قالوا إنّ تصرف البجعة كان طبيعياً، لأنّهم لاحظوا أنّ البجع يحزن على فراق أصدقائه ويبقى في مكان موتهم لمدة طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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