شاومي تكشف عن هاتف جديد بكاميرا خارقة

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة وكاميرا خارقة أطلقت عليه Mi 11.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888، وكرت شاشة Adreno 660 ونظام تشغيل Android 11 وواجهة MIUI 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.81 بوصة ودقة عرض 3200*1400 بيكسل، ومعدل تحديث 120HZ، وسطوع 1500 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط، منفذ USB-C، واي فاي، بلوتوث، منفذ للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من يناير القادم بسعر يبدأ من 611 دولارا أمريكيا.

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