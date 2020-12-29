شركة ألمانية تطرح هاتفا يحمي الخصوصية تماما

أعلنت شركة فولا الألمانية عن هاتف جديد يعتمد على نظام لينوكس Ubutn Touch ونظام فولا أو إس لحماية بيانات المستخدمين بشكل خاص أطلقت عليه Phone.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P23، وستزوده بشاشة قياس 6.3 بوصة ودقة عرض 2340*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، كما ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغا بيكسل أيضاً.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغا بايت من خلال توسيع كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4700 ميلي أمبير يمكن شحنها بشكلٍ سريع من خلال منفذ USB-C، واي فاي، بلوتوث، وسيدعم تقنية LTE، وتقنية APGS، ونظام Glonass، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الألمانية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 359 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية