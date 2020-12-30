حفل رأس السنة لمحمد حماقي عبر “تيك توك”

أعلن الفنان المصري محمد حماقي عن إحيائه حفلاً فنياً على تطبيق تيك توك في الساعات الأخيرة من العام الجاري، ليعوض بذلك عشاقه عن الحفلة التي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر النجم المصري بوستر الحفلة عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي في إنستغرام، وحسابه الرسمي في تيك توك، وظهر فيه وهو يعزف على البيانو، وأكد أنّ الحفل سيبدأ يوم 31 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 11:55.

وأشار حماقي إلى أنّ الحفل سيكون حصريا عبر تيك توك، وقال إنّه سيقدم خلاله باقة من الأغاني التي يعشقها جمهوره الكبير كأغنية ياستار، أجمل يوم، حاجة مستخبية، واحدة وحدة وغيرها.

يذكر أنّ حفل نهاية العام يعد ثاني حفل لحماقي في العام 2020، إذ أحيا منذ مدة حفلاً فنياً في دبي وسط حضور جماهيري كبير.

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