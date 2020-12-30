سجين يحاول الفرار من بريطانيا إلى فرنسا “عبر نفق”

ألقت السلطات الفرنسية القبض على سجين فرّ من سجنٍ بريطاني وحاول الوصول لفرنسا مشياً عبر نفق يورو تونيل الذي يربط البلدين.

وقالت مصادر صحفية في البلدين إنّ السجين الفار يبلغ من العمر 31 عاماً، وإنّ الشرطة البريطانية لاحظت اختفاءه في النفق في منطقة فولكستون بنكت الواقعة جنوب شرق إنجلترا، لتقوم على الفور بإبلاغ السلطات الفرنسية التي عثرت على السجين واعتقلته.

وخضع السجين الذي لم تكشف هويته للمحاكمة في فرنسا يوم 23 ديسمبر الجاري، على أن يخضع لجلسة محاكمة أخرى في فبراير القادم.

يذكر أن طول نفق يورو تونيل يبلغ 50.45 كيلو متر، وهو مخصص للسكك الحديدية فقط لا غير.

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