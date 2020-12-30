عقار روسي جديد لكورونا بالأجسام المضادة

أكدّ ألكسندر جينسبرغ مدير معهد جماليا الروسي أنّ روسيا ستقوم خلال العام القادم بإجراء تجارب على عقار جديد بالأجسام المضادة لمقاومة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مدير المعهد إلى أنّ المعهد سيبدأ بإجراء هذه الاختبارات في خريف العام القادم، وقال إنّهم سيستخدمون عدة تقنيات لتطوير هذا اللقاح.

ودعا ألكسندر جينسبرغ مرضى فيروس كورونا والمتعافين منه التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة لكي يقوموا بإجراء هذه الأبحاث، وقال إنّ الأجسام المضادة عبارة عن بروتينات يفرزها الجهاز المناعي تلتصق وتحيد الفيروسات الغازية للجسم.

الجدير بالذكر أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خضع للعلاج بمجموعة أجسام مضادة تجريبية من إنتاج شركة ريجينيرون بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.

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