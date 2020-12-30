رحيل مصمم الأزياء الفرنسي “بيير كاردان” عن عمر 98 عاما

توفي -الثلاثاء- مصمم الأزياء الفرنسي ذائع الصيت عالمياً “بيير كاردان” عن عمر ناهز “98” عاماً وقد وُلد بالقرب من مدينة فينيسيا “البندقية” في 2 يوليو 1922 م لأبوين فرنسيين من أصل إيطالي، ثم تلقى تعليمه في مدينة سانت إتيان الفرنسية.

عاش “كاردان” حقبة مهنية حافلة امتدت لأكثر من ستة عقود ،تميز من خلالها بحسه التجاري الذي يجمع بين الجودة في عالم الأزياء والتصاميم والسلعة الرائجة التي غزت العالم.

تميز بيير كاردان بتصميماته العصرية ولطالما ردد قائلاً إنه “بنى إمبراطوريته التجارية دون الاستعانة بأي قروض مصرفية”، كما عرفته أوساط الموضة بعمله المختلف بتصميم الأزياء وبيعها للجماهير.

كوَّن “كاردان” ثروته بروح عصامية ويحسب له أنه أول من استخدم اسمه كعلامة تجارية لبيع جميع السلع تقريباً من الأزياء إلى العطور إلى السيارات، كما كُتِب اسمه حتى على شفرات الحلاقة والسلع المنزلية والكماليات الرخيصة، و الملابس الداخلية زهيدة الثمن.

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