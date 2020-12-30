كوالكوم تفقد مركزها لأول مرة في بيع المعالجات لصالح ميدياتك

طبقًا لدراسة سوقية جديدة صادرة عن CounterPoint وهي واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال التحليلات والإحصاءات فشركة ميدياتك التايوانية قد أخذت مكان كوالكوم لأول مرة لتكون أكبر مزوّد لمعالجات الهواتف الذكية بأكثر من 31% من الحصة السوقية الإجمالية!ولا يخفى أن هذا النجاح عائد من مبيعات الهواتف ذات الفئة السعرية 100-250 دولار أمريكي والتي تتميز بها ميدياتك، وأغلبية المبيعات كانت في الصين والهند.

كوالكوم تفقد مركزها لصالح ميدياتك

المواطنين في الدول الآسيوية وخصوصًا الهند ولأنها دولة نامية فهم يفضلون الهواتف ذات الفئة المنخفضة إلى المتوسطة، وصحيح أن سنابدراجون تتواجد في هذه الفئة لكن ليس بالكم والكيف الذي تتواجد به معالجات ميدياتك وخصوصًا سلسلة هيليو Helio.

من ناحية أخرى لازالت كوالكوم محتفظة بالمركز الأول في المعالجات الداعمة لشبكات لجيل الخامس، هذا في حين أن الدراسة السوقية قد ذكرت أن 17% من الهواتف المباعة بشكل إجمالي هي هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس بالفعل!

ميدياتك حاليًا تسيطر على 31% من الحصة السوقية الإجمالية كما أسلفنا الذكر، هذا في مقابل 25% كانت تسيطر عليها في العام السابق، أما كوالكوم فهي تسيطر حاليًا على 29% من السوق، هذا في حين أن أبل، سامسونج وهواوي يسيطر كلًا منهما على 12% من السوق وذلك بمعالجات A وExynos وKirin على نفس الترتيب.

ما رأيك في هذه الأرقام؟ يُذكر أيضًا ان ميدياتك قد حققت نجاحًا كبيرًا بمعالجات Dimensity الرائدة وفوق المتوسطة خلال عام 2020! ويظهر لنا أن الشركة ستبدأ في السيطرة على حصص إضافية من كوالكوم.