برنامج PhoneTrans يتيح لك نقل الملفات من الايفون إلى الأندرويد بسهولة والعكس!

الهواتف الذكية سلعة رائجة وقد يتوفر لديك أكثر من هاتف أو تشتري واحداً جديداً وتحتاج لنقل الملفات والصور من هذا الهاتف إلى ذاك. برنامج PhoneTrans الذي تم إطلاقه مؤخراً سوف يساعدك في نقل الملفات من الايفون إلى الأندرويد والعكس بشكل يسير وبخطوات بسيطة. البرنامج يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك.

مميزات برنامج PhoneTrans

النقل السريع: ايفون إلى ايفون (iOS إلى iOS) ، أندرويد إلى أندرويد، ايفون إلى أندرويد وبالعكس. استنساخ الهاتف:ايفون إلى ايفون، أندرويد إلى أندرويد. دمج الهاتف: ايفون إلى ايفون، أندرويد إلى أندرويد. نسخ الاحتياطي للهاتف: iOS و Android استعادة الهاتف: iOS و Android نقل التطبيقات إلى جهاز iPhone الجديد: WhatsApp و LINE و Viber و غيرها من التطبيقات.

النقل السريع

عبر برنامج PhoneTrans يمكنك نقل كافة جهات الاتصال والصور والموسيقى وكافة أنواع الملفات الأخرى من وإلى أي هاتف سواء ايفون أو أندرويد، يمكن نقل الملفات كلها دفعة واحدة ويمكن اختيار فقط ما تريد نقله.

استنساخ الهاتف

هذه الميزة تختلف عن الميزة السابقة حيث تتيح لك نسخ البيانات والإعدادات الخاصة بهاتفك السابق إلى هاتفك الجديد بنقرة بسيطة. المكالمات التي أجريتها بالأمس، والرسائل المهمة التي احتفظت بها لفترة طويلة، ونغمات الرنين المخصصة التي استخدمتها كلها في المكان المناسب في انتظارك. لا تضييع للوقت في ضبط هاتفك الجديد، اجعله تماماً كالقديم!

نقل المحادثات إلى الايفون

إذا كنت تنوي شراء هاتف ايفون جديد وتخشى أن تضيع محادثات واتس آب المهمة الخاصة بك على الهاتف القديم (ايفون أو أندرويد) فبرنامج PhoneTrans سوف يتولى نقل المحادثات اب وملفاته إلى الايفون الجديد الخاص بك. البرنامج سوف يدعم قريباً تطبيقات أخرى مثل فايبر ولاين.

نقل البيانات من النسخ الاحتياطي

مع برنامج PhoneTrans يمكنك أخذ نسخة احتياطية من هاتفك وحفظها على الحاسوب واستعادتها متى شئت مرة أخرى على هاتفك، كما يمكنك أيضاً استعادة النسخة الاحتياطية المحفوظة على الآي كلاود أو حسابك على جوجل.

تنزيل و شراء برنامج PhoneTrans

الآن يمكنك تنزيل برنامج PhoneTrans للتجربة مجاناً من الموقع الرسمي على حاسوبك، لكن إذا أردت استخدام البرنامج كاملاً بكافة مزاياه عليك شراؤه. يمكنك الشراء الآن لأن متاح الآن بسعر مخفض لفترة محدودة.

تحميل برنامج PhoneTrans / شراء البرنامج

راجع هذه المقالة أيضا : “كيفية نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون بهسولة”



https://www.imobie.com/ar/support/transfer-whatsapp-messages-from-android-to-iphone.htm