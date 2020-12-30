متصفح Chrome سيحظى بعدة تقنيات مطورة لحل بعض المشكلات

يعتمد عدد كبير من الناس على متصفح Chrome عند استخدامهم شبكة الإنترنت ولكن هناك عدة مشاكل تواجه المستخدمين على الحواسيب و الأجهزة الذكية مثل مشكلة ضغط حركة مرور البيانات عبر ذواكر الوصول العشوائي في تلك الأجهزة ما يؤدي الى بطء عملها أحياناً.

ونشرت شركة جوجل تقرير يوضع عملها حالياً بتطوير تقنيات ParitionAlloc-Everywhere لتعتمدها في متصفحها والتي ستعالج مشكلات ذواكر الوصول العشوائي وستحمي أكبر عدد من البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وأضافت الشركة انها تعمل على تطوير تقنيات لزيادة أمن وخصوصية البيانات أثناء استعمال الإنترنت فضلاً عن اعتمادها على أفضل أنظمة ويندوز للتقليل من استهلاك الطاقة وتسريع عمل أنظمة الحواسيب.

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