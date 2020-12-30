تبارى نجوم الغناء في الوطن العربي بإصدار مجموعة من الأغاني الفردية والألبومات الغنائية التي حظيت بتقدير وإعجاب جماهيرهم.

وكان للأغاني المصرية النصيب الأكبر في العام 2020 حيث حقّقت أغاني المهرجانات نجاحًا جيدًا، وحظيت بانتشار كبير في معظم أنحاء الوطن العربي.

ومن خلال سطور تقريرنا هذا؛ سنعود بالذاكرة إلى أيام العام 2020 لنتعرف على أجمل الأغاني العربية وأكثرها مشاهدةً في عام 2020.

1- أغنية “بالبنط العريض” لحسين الجسمي: تمكنت هذه الأغنية من تصّدر قائمة أكثر الأغاني انتشارًا في العام 2020 بعدما حصدت منذ إطلاقها في شهر أغسطس الماضي أكثر من 349 مليون مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى تصدّرها قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا في المنصّات الأخرى.

وأغنية بالبنط العريض من كلمات الشاعر، أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي نفسه.

2- أغنية “رايحين نسهر” لمحمد رمضان: أطلق النجم المصري هذه الأغنية مطلع العام 2020، وحظيت بإعجاب عُشّاقه الذين قاموا بمشاهدتها مرات عديدة، ليتجاوز عدد مشاهدات الأغنية على “يوتيوب” 193 مليون مشاهدة.

والأغنية من كلمات البارو العالي، فرغلي بلاس، وإسلام شندي، وألحان ديزيل والبارو العالي.

3- “عدى الكلام” لسعد المجرد: أغنية أصدرها الفنان المغربي الشاب يوم الـ 15 يوليو الماضي، وحظيت الأغنية بإعجاب جمهوره وانتشار كبير على الإنترنت، حيث تمت مشاهدتها أكثر من 115 مليون مرة على قناة الفنان المغربي في “يوتيوب”.

وتميزت هذه الأغنية بـ”كليبها” الذي صور في أحد السيركات الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأغنية “عدى الكلام” من كلمات أمير طعمية وألحان عزيز الشافعي.

4- “قلبي يا قلبي” لنانسي عجرم: أغنية باللهجة اللبنانية، أطلقتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مطلع العام الجاري، وحققت نجاحًا كبيرًا، ونالت رضا عشّاق النجمة اللبنانية وحصدت عددًا كبيرًا من المشاهدات.

والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.

5- “مش هعيش” لكارول سماحة: أطلقت النجمة اللبنانية خلال العام الجاري مجموعة الأغاني كانت أبرزها أغنية “مش هعيش”، وطرحت كارول الأغنية بالتزامن مع بداية انتشار فيروس كورونا بعدما أجرت استطلاع للرأي مع عشاقها حول طرح الأغنية أو تأجيلها.

وأغنية “مش هعيش” من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر ميسساكيان.

6- أغنية “أماكن السهر” لعمرو دياب: أغنية رائعة طرحها في العام 2020، تم تصويرها في الساحل الشمالي المصري، وروى من خلالها قصة حبه لدينا الشربيني، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ونالت رضا عشّاق “الهضبة”.

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج أحمد النجار.

7- أغنية “شكلي حبيتك” لحمادة النشواتي: حققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها على “يوتيوب” في أبريل الماضي، وارتبطت بشكل كبير بمقاطع بائع “الآيس كريم” التركي الذي كان يرقص مع زبائنه على أنغامها.

8- أغنية “أنا لما بحب” لأمجد الجمعة: أغنية مميزة طرحها المطرب السوري الشاب أمجد الجمعة في مايو الماضي، والأغنية من النوع الجبلي الذي يحظى بشعبية كبيرة في بلاد الشام، وهذا ما ساهم في جعل الأغنية تحصد أكثر من 111 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

9- أغنية “شمس المجرة” لعمرو كمال، حمو بيكا، وحسن شاكوش: أغنية شهيرة من أغاني المهرجانات المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في هذا العام، حيث حصدت الأغنية التي لحّنها إسلام المصري أكثر من 106 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

10- “عود البطل” لحسن شاكوش وعمرو كمال: أغنية من أغاني المهرجانات المصرية أطلقت في مارس الماضي، وحققت انتشارًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد مشاهداتها 164 مليون مشاهدة.

وأغنية “عود البطل” ملفوف من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

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