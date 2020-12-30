شركة Xiaomi تتخلى عن الملحقات المتوفرة في علب الهواتف

أعلنت شركة Xiaomi ان الهاتف القادم Mi 11 لن يأتي معه الشاحن و الملحقات الأخرى وذلك لأسباب تتعلق بمخاوف بيئية حسبما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة لي جون وقال ان الناس لديهم العديد من أجهزة الشحن ما يخلق عبئاً بيئياً.

ويبدو ان العديد من الشركات تسير نحو خطى شركة آبل في التخلي عن ملحقات الهواتف كما فعلت عند إصدارها آيفون 12 وقوبل هذا القرار بسخرية بعض الشركات من بينها شركة سامسونغ الشهيرة.

ونشرت شركة سامسونغ على حسابها الرسمي اعلان وضحت بأن وحدات الشحن “مضمنة في جهاز غالاكسي” وبعد فترة قصيرة حذف الإعلان في إشارة الى ان سامسونغ لن تضمن أجهزة الشحن عند أصدارها هواتف غالاكسي إس 21 القادمة.

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