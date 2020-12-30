أوضح الصور الحيّة لهاتف جالكسي S21+ مع شاشة مسطحة وتصميم مميز

أحد المستخدمين على تويتر اليوم قد شارك صور جديدة لهاتف جالكسي S21+ باللون الوردي والذي يحمل الاسم Phantom Violet وهو لون مغاير ويظهر بشكل مختلف عند النظر إليه من زوايا مختلفة! التسريب الجديد قد شمل ثلاث صور للهاتف تكشف عن تصميم الجهة الخلفية والجهة الأمامية.

صور حية تعرض هاتف جالكسي S21+ بشكل كامل

في الوقت الحالي نحن نعرف كل شيء تقريبًا عن سلسلة جالكسي S21 لكن وكالعادة هناك مفاجآت تظهر في اللحظات الأخيرة ضمن المؤتمر، لكن من حيث الشكل فهذا التسريب قد انضم إلى التسريبات السابقة ووضّح لنا كل شيء.

الهاتف الجديد قادم مع معالج إكسينوس 2100 الجديد والذي تفوق في اختبارات الأداء على معالج سنابدراجون 888، ولا ننسى أن نفس الهاتف سيتوجه لأسواق أخرى بمعالج سنابدراجون 888 وهو السوق الأمريكي والسوق الكوري نفسه، الهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ فقط من نوع أموليد، وهي شاشة بتردد 120 هيرتز، في حين أن البطارية ستأتي بسعة 4,800 ملي أمبير حسب آخر التسريبات.

نعرض عليكم الآن الصور المسرّبة:

سيقدّم لهاتف كاميرا خلفية ثلاثية كما يظهر لنا في الصور، لكنها ستبتعد عن الأرقام الكبيرة وستأتي بدقة 12 ميجابيكسل للعدستين الرئيسية والواسعة، بينما عدسة التقريب (التيليفوتو) ستأتي بدقة 64 ميجابيكسل مع تقريب ثلاثي، ومن حيث الذواكر فلدينا هنا ذاكرة بسعة 8 جيجابايت وهي الذاكرة العشوائية، بينما ستتوفر الذاكرة التخزينية بخيارات عديدة كما هي العادة.

ما رأيك في مواصفات جالكسي S21+ وما رأيك في السلسلة الجديدة بشكل عام؟ يُعاب على سامسونج الدقة المنخفضة للعدستين الرئيسية والواسعة ويعاب عليها أيضًا دقة الشاشة المنخفضة!