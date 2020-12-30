الشمس تدخل في مرحلة اكتئاب لنهاية يناير 2021

أفاد خبراء مختبر الأشعة السينية وعلم فلك الشمس أن الشمس دخلت في مرحلة ركود طويل الأمد أو ما يسمى باكتئاب الشمس أي انها ستكون هادئة و مغناطيسية أرضية مريحة.

و كانت الأشعة السينية المنبعثة عام 2020 في أدنى المستويات وعلى مدى الأسبوعين الأخيرين لم تسجل أي توهجات ملحوظة شملت الضعيفة جداً، كمان أن الخبراء أضافوا ان لا وجود لمصادر للرياح الشمسية السريعة كما على جانب الشمس المواجه للأرض.

ووصف العلماء هذا الأمر بأنه اعتيادي وذلك لبداية دورة الشمس الجديدة وان التوهجات التي حصلت بداية شهر ديسمبر يتبعها عادةً فترة الركود وتستمر حتى نهاية يناير للسنة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا