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الكشف عن أفضل هواتف أندرويد لعام 2020

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت صحيفة Gizmochina عن أفضل الأجهزة التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد لعام 2020 وصنفت الصحيفة الأجهزة بعدة فئات من حيث قدرات التصوير والمعايير والمواصفات وقابليته للطي وأخيراً الأسعار.

وحصل هاتف +Huawei Mate 40 Pro على أفصل هاتف أندرويد من حيث قدرات التصوير لاحتوائه على 4 كاميرات تسمح بالتقاط الصور بمختلف ظروف الإضاءة بيتما حاز Mi 10 الذي أطلقته Xiaomi العام الجاري على احسن مواصفات ومعايير.

ومن حيث قابليته للطي فكان أفضل هاتف من نصيب Galaxy Z Fold 2 من سامسونغ كما سلط الضوء على هاتف LG Wing الذي حصل على شاشتين إحداهما تدور قبالة الأخرى بصورة فريدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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