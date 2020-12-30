“شاومي” تُعلن عن هاتفها “مي 11”.. وتتخذ قرار “آبل”

أعلنت شركة “شاومي”، الصينية، عن هاتفها الجديد “شاومي مي 11″، أول هاتف في العالم يعمل بمعالج شركة “كوالكوم”، الجديد، “سناب دراغون 888” المخصّص للهواتف الرائدة لعام 2021.

وطُرح الهاتف بتصميم جذاب ومختلف في وحدة الكاميرا الخلفية، حيث أضافت الشركة إطارًا من المعدل حول العدسة الكبيرة؛ الأمر الذي جعل الهاتف يظهر بتصميم أنيق وملفت للنظر، وجاء بشاشة مقاس 6.81 بوصة، بدقة QHD Plus من نوع Amoled تدعم كذلك تقنية +HDR10 ومعدل تحديث 120 هيرتز، وتضم الشاشة ثقبًا في أعلى اليسار للكاميرا الأمامية، كما أن الشاشة منحنية الأطراف، مع إطار معدني على حواف الهاتف، محميّة بطبقة “غوريلا غلاس” الجديدة من نوع Victus.

ويعمل الهاتف بمعالج “كوالكوم” الجديد Snapdragon 888 ومعالج رسوميات Adreno 660، مع خياريْن من الرام وذاكرة التخزين، الأول 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية، والآخر 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية، فيما لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية، بينما يعمل الهاتف بنظام “أندرويد 11″، مع واجهة تشغيل MIUI 12.5 من “شاومي”.

وزُوّد الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأولى والأساسية بدقة 108 ميجابكسل، العدسة الثانية ذات زاوية رؤية واسعة جدًا وجاءت بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة ثالثة للتصوير القريب “ماركو” بدقة 5 ميجابكسل، وجاءت وحدة الكاميرا مُزوّدة بفلاش مزدوج، وتدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 8k وتقنيات أخرى مثل HDR و بانوراما، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل.

وبخصوص بطارية الهاتف؛ فقد جاءت بسعة 4600 ميلي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، والشحن العكسي بقدرة 10 واط، ولم ترفق الشركة شاحن الهاتف في الصندوق، واتبعت ما فعلته شركة “آبل” في سلسلة “آيفون 12” التي أعلنت عنها خلال الأشهر الماضية، وكما قالت “آبل” فإن هدف الشركة هو حماية البيئة أيضًا، أما سعر الهاتف فهو 610 دولارات أمريكية لنسخة 8+128 جيجابايت (3416 دينارًا ليبيًا) و 720 دولارًا لنسخة 12+256 جيجابايت (4203 دينارات ليبية).

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