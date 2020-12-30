سامسونج تبدأ في إرسال تحديث أندرويد 11 وواجهة OneUI 3.0 لهواتف نوت 10

يبدو أن سامسونج لم تنسى هاتفها الرائد لعام 2019 جالكسي نوت 10 من تحديثات النظام وهذا في نفس الوقت الذي تقصر فيه شركات مثل أسوس وسوني جدًا من حيث وصول التحديثات وكذلك HMD لهواتف نوكيا! سامسونج ترسل تحديث أندرويد 11 مع واجهة OneUI 3.0 الأحدث بكل تأكيد، وهي التي تضم تحديثات عديدة فوق تحديثات أندرويد 11 ذاته.

وصول أندرويد 11 وOneUI 3.0 لهاتف جالكسي نوت 10

التحديث الجديد بدأ في الوصول لسلسلة جالكسي نوت 10 بالكامل هذا إلى جانب أنه في طريقه -أو وصل بالفعل- سلسلة جاكسي S20 ونوت 20 في معظم الأسواق عالميًا! كما أنه قد وصل لجالكسي S10 لايت أيضًا!

سامسونج قد تطورت جدًا من حيث سرعة وصول التحديثات وجودتها، وهذا أمر معروف ومتوقع، وبالمقارنة بموعد إصدار نظام أندرويد 11 فوقت وصوله الآن هو وقت مثالي، وكالعادة قد بدأ النظام في الوصول للمستخدمين في ألمانيا أولًا على أن يصل لباقي المستخدمين قريبًا، وطبعًا ونظرًا لوصوله لهاتف من 2019 فلهذا نحن نتوقع أن يصل التحديث لسلسلة جالكسي S10 قريبًا.

التحديث الجديد يجلب كل المزايا الجديدة الموجودة في نظام أندرويد 11 والتي حدّثناكم عنها في مقال سابق، هذا إلى جانب أنه يجلب كل المزايا الموجودة في واجهة OneUI 3.0 بشكل عام.

يُمكنك أن تتفقد وصول التحديث بشكل مستمر من خلال قائمة تحديث النظام ضمن الإعدادات او من خلال تطبيق Samsung Memebers والذي يزود المستخدمين بمزيد من المميزات والخصائص، ننصحكم باستخدامه.