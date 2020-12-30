هنا الزاهد تعلن مشاركتها في مسلسل “النمر”

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن مشاركتها في مسلسل النمر المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم، والذي سيلعب بطولته النجم محمد إمام.

وقالت هنا إنّها وقّعت العقد بعدما اتفقت مع الشركة المنتجة على عدم بدء تصوير مشاهدها في العمل إلّا بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في حلوة الدنيا سكر الذي سيُعرض في بداية العام الجديد، وسيشهد أول بطولة مُطلقة لها.

وعبّرت النجمة المصرية عن تعاملها مجدداً مع محمد إمام، بعدما شاركت معه في مسلسل مأمون وشركاه.

ومسلسل النمر من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية كهنا الزاهد، محمد إمام وغيرهم.

يذكر أنّ النجمة المصرية ظهرت في البوستر الرسمي لمسلسل حلوة الدنيا سكر، حيث ظهرت بـ9 وجوه تُمثل الشخصيات المختلفة التي ستلعبها في المسلسل.

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