سماعات ابل AirPods Max من الذهب بسعر يتجاوز 100 ألف دولار !

سماعات AirPods Max سعرها الرسمي 550 دولاراً أمريكياً، وهي غالية مقارنة بالسماعات الأخرى المنافسة. الآن شركة كافيار طرحت نسخة مخصصة من السماعات مصنوعة من الذهب بسعر يتجاوز 100 ألف دولار.

شركة كافيار هي شركة روسية تقوم بتعديل تصميم منتجات ابل الخارجية وتضيف إليها الذهب و الفضة والتيتانيوم وأحياناً الماس.

سماعة AirPods Max التي عدلتها شركة كافيار مصنوعة من الذهب عيار 18 بالإضافة إلى صنع طوق الرأس من جلد التمساح، وهي متوفرة بلونين الأبيض والأسود.

حجم الذهب المستخدم في صناعة القطعة الواحدة من السماعة يبلغ كيلوجرام تقريباً، ويبلغ وزن السماعة المعدلة 830 جراماً، وذلك وزن ثقيل على الرأس في الحقيقة.

التعديل على السماعات هو تعديل خارجي فقط، أما من الداخل فالمكونات كما هي ولا توجد مزايا إضافية في السماعة من الناحية الوظيفية غير الموجودة في النسخة العادية البالع سعرها 550 دولاراً أمريكياً.

حالياً، توفر شركة كافيار نسخة واحدة فقط من السماعات باللون الأسود وأخرى باللون الأبيض بسبب تكلفة الإنتاج العالية والسعر المرتفع.

الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توفر هواتف ايفون 12 لديها بتعديلات مماثلة باستخدام الذهب والتيتانيوم بسعر يتجاوز 5 آلاف دولار للقطعة الواحدة.

أيضاً تعمل الشركة على توفير منتجات فخمة أخرى مثل جهاز الالعاب الشهير بلايستيشن 5 وهواتف سامسونج جالكسي الراقية، وغير ذلك.

تصنع الشركة أعداداً محدودة فقط من تلك المنتجات وتستهدف بها طبقة الأثرياء والشخصيات العامة، ويبدو ذلك نموذج عمل ناجح للشركة التي تعمل في هذا المجال منذ سنوات.

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