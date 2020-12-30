العمل على الحاسوب لمدة طويلة يسبب مرضا غريبا

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب خطورة العمل على الحاسوب لمدة طويلة، وقالت إنّه يؤدي لإصابة الشخص بمتلازمة النفق الرسغي التي تحدث نتيجة تعرض الأنسجة للتورم مما يجعل الأعصاب تحت ضغط كبير.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ المتلازمة تظهر في البداية على شكل وخز أو تنميل في اليد يظهر في الليل خاصةً في الإبهام والسبابة والأصبع الوسطى.

وأشارت الرابطة إلى أنّ فصل الشتاء يعد الفترة المثالية للاكتشاف المبكر للمرض الذي يتم علاجه في مراحله البسيطة باستخدام الجبيرة وحقن الكورتيزون، في حين تتطلب الحالات الشديدة جراحة.

ودعت الرابطة الألمانية الناس لعدم إهمال العلاج، لأنّ إهماله يؤدي لقصور في حركة اليد أو ضمور عضلي.

وأوصت الرابطة الألمانية الناس باستخدام أجهزة مريحة كلوحة مفاتيح وفأرة بتصميم مناسب للشخص، بالإضافة لأخذ قسط من الراحة في كل حين، وإجراء تمارين الإطالة خلال فترة الراحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية