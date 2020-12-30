BMAX الصينية تكشف عن لابتوب قابل للطي

أزاحت شركة BMAX الصينية الستار عن لابتوب جديد قابل للطي أطلقت عليه Y13.

وسيعمل الحاسوب المحمول الجديد بمعالج Core m7-6Y75 بسرعة 3.1 غيغا هرتز، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة قياس 13.3 بوصة ودقة عرض 1920*1020 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية على شكل قرص صلب من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت، في حين ستأتي ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الذي سيصل وزنه لـ1.3 كيلو غرام على بطارية بسعة 38 واط تعمل لمدة 6 ساعات، منفذي USB-C، مكان لتركيب كرت ذاكرة، منفذ للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح اللابتوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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