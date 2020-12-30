فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Vivo X60.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفين جديدين من سلسلة Vivo X60 أطلقت عليهما Vivo X60، و Vivo X60 Pro.

وسيعمل الهاتفان بمعالج Exynos 1080 SoC من سامسونغ، ليكونا أول هاتفين يعملان بهذا المعالج.

وزوّدت فيفو Vivo X60 بكرت شاشة Mail-G78، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Origins.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.56 بوصة، ودقة عرض FHD، ومعدل تحديث 120HZ، وسرعة لمس 240HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات.

أما بالنسبة للهاتف Vivo X60 Pro فسيأتي بمواصفات مماثلة للهاتف السابق باستثناء البطارية التي ستصل سعتها لـ4700 ميلي أمبير، والكاميرا الخلفية التي ستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة و8 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

يذكر أنّ فيفو ستطلق الهاتفين الجديدين بسعر يتراوح ما بين 535 و688 دولارا أمريكيا.

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