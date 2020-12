قادت الصدفة مراقب طيور بريطاني لم تُكشف هويته للعثور على كنز من العملات المعدنية تفوق قيمتها المليون دولار أمريكي.

وقال مراقب الطيور البالغ من العمر 50 عاماً إنّه كان يراقب معركة بين صقر وزوج من طيور العقعق قبل في حقل محروث حديثاً يقع شرق بريطانيا، وأثناء مراقبته للمعركة لاحظ وجود قطعة ذهبية في التربة ليقوم بالتقاطها على الفور.

وبعدما تأكد من أنّ القطعة من الذهب الخالص قام بإحضار جهاز الكشف الخاص به وحفر في المنطقة لحوالي 18 بوصة، ليعثر على حوالي 1300 قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها للفترة الممتدة ما بين 40 و50 ميلادي موضوعة في جرة نحاسية.

وقام مراقب الطيور بإبلاغ مكتب الطب الشرعي الذي يتعامل مع الكنوز المكتشفة بالبلاد، وتم تقدير كنزه بقيمة تتجاوز المليون و144 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنّ مكتب الطب الشرعي البريطاني توقع بأن يكون الكنز وديعة حرب للحملات الشرقية من قبل بوديكا ملكة قبيلة إيكيني الكلتية البريطانية عندما كانت في حالة حرب مع الرومان.

The post بالصدفة.. مراقب طيور يعثر على “كنز ثمين”.. شاهد appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية