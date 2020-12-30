شاومي تعلن عن “راوتر” يدعم تطبيق Mi Wi-Fi

كشفت شركة شاومي الصينية عن جهاز راوتر جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Router AX6000.

وسيعمل الراوتر الجديد بمعالج كوالكوم IPQ5018 مع 1GHZ NPU، وسيأتي بتصميم مميز حيث سيحتوي على ثقوب في الجزء العلوي والسفلي لتشتيت الحرارة.

وزودت الشركة الصينية راوترها الجديد بـ6 هوائيات متعددة الاتجاهات، بالإضافة لهوائي يدعم الاتصال المباشر بأجهزة شاومي الذكية عبر التطبيق المخصص.

وستأتي ذاكرة هذا الراوتر بسعة 512 ميغا بايت و256 ميغا روم، وسيحتوي على تقنية MU-MIMO التي تدعم اتصال 248 جهازاً في نفس الوقت.

ويتميز الراوتر بإمكانية التحكم به عبر تطبيق Mi Wi-Fi الموجود على منصتي أندرويد وأي أو إس، وبدعمه معايير الحماية WPA3.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الراوتر الجديد في الأسواق العالمية يوم 8 يناير القادم بسعر يصل إلى 91 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية