مجرم ينجو من حكم الإعدام.. وكورونا يتكفل بالمهمة

أعلنت مصلحة السجون في ولاية أوهايو الأمريكية وفاة روميل بروم المحكوم بالإعدام والبالغ من العمر 64 عاماً بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وقال أحد المسؤولين في مصلحة السجون إنّ روميل حُكم عليه بالإعدام بالحقنة السامة في العام 2009، عندما كان يبلغ من العمر حينها 53 عاماً بعدما أدين باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً.

ونجا روميل من حكم الإعدام الأول بعدما تم إلغاؤه لعجز منفذي الإعدام عن إيجاد الوريد المناسب لمدة ساعتين، ليحاول بعدها إلغاء حكم الإعدام، إلّا أن المحكمة رفضت الأمر وقررت إعدامه في يونيو الفائت، قبل أن تؤجل تنفيذ الحكم لمارس 2022 بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ مصلحة السجون أكدّت وفاة 124 سجينا منذ انتشار فيروس كورونا في أمريكا في مارس الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية