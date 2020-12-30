بريطانيا تمنح الضوء الأخضر للقاح أوكسفورد ضد كورونا

منحت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح أوكسفورد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع الجامعة الشهيرة.

وقال مصدر مسؤول في الصحة البريطانية إنّ الحكومة وافقت على توصية وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وسمحت باستخدام اللقاح لتطعيم الشعب البريطاني.

وعبّر وزير الصحة البريطاني عن ثقته باللقاحات، وقال إنّ اللقاح سيساعد البلاد على تجاوز أزمة كورونا بحلول الربيع القادم.

من جانبها قالت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا إنّ لقاحها التجريبي يثير استجابة مناعية مماثلة بين كبار السن والشباب والبالغين، وأكدّت على أنّ النتائج التي توصلوا لها تؤكد سلامة اللقاح والاستجابة المناعية له.

يذكر أنّ بريطانيا تعاني حالياً من انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا، أدت لزيادة عدد الإصابات بالفيروس التاجي فيها.

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