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عائلة المخرج حاتم علي تقرر دفنه في دمشق

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت عائلة المخرج السوري الراحل حاتم علي دفنه في العاصمة السورية دمشق في اليوم الأول من العام 2021.

وقال زيد علي شقيق المخرج الراحل إنّ الجثمان سيحط في مطار دمشق الدولي في الساعة السابعة ونصف من صباح الخميس 31 ديسمبر، ليتم بعدها نقله لمستشفى الشامي، قبل أن ينقل الجثمان يوم الجمعة إلى جامع الحسن ليصلى عليه، ومن ثم يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير في العاصمة دمشق.

ومن المتوقع أن تشهد جنازة المخرج والممثل الكبير حضور عدد كبير من الفنانين السوريين والعرب، الذين عبّروا عن حزنهم وأسفهم لرحيل المخرج الذي قدّم للدراما السورية والعربية مجموعة من الأعمال الرائعة والخالدة.

يذكر أنّ عائلة المخرج الراحل لم تعلن حتى الآن عن مواعيد تقبل العزاء بفقيدهم الذي توفي عن عمر 58 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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