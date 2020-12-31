رغم المخاوف من كورونا.. “تاج محل” يعج بآلاف السياح

زادت الهند من نسبة عدد الزوار المسموح لهم بدخول ضريح “تاج محل”، التاريخي إلى “15” ألف زائر يومياً مع كل التحذيرات التي أطلقها مسؤولو الصحة كون الزحام في الأماكن العامة وخاصةً السياحية منها، قد يؤدي إلى الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي تفشيه أكثر.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عالم الآثار “فاسانت كومار سوارنكار” قوله: “تم رفع الحد إلى 15 ألف تذكرة يومياً حتى يتمكن كل سائح من الحصول على التذكرة والاستمتاع بزيارة الأثر”.

وأضافت الوكالة أن آلاف السياح قد تدفقوا -الأربعاء- على الضريح ذائع الصيت والمشيد بالرخام الأبيض، وقالت إن الكثير منهم بدون كمامات، فيما احتشدوا أمام شباك لبيع التذاكر، كما استمتعت عائلات بالتنزه في الحدائق المحيطة بتاج محل.

يشار إلى أن الضريح الذي يعود بناؤه إلى القرن السابع عشر ويعد من أكثر المواقع السياحية شعبية في الهند، قد أُغلِقَ في شهر مارس 2020 م بعدما فرضت الحكومة الهندية عزلاً عاماً للحد من انتشار الفيروس.

يُذكر أن الهند هي ثاني أكبر تسجيل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة وتوفي فيها عدد 148500 شخصاً تقريباً بسبب الفيروس، فيما تراجع العدد اليومي للإصابات إلى ادنى مستوى في “6” أشهر بعد الذروة التي سُجلت في شهر سبتمبر الماضي وبلغت “89” ألفاً تقريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية