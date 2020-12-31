السلطات البرازيلية لن تمنع “حفل نيمار” برأس السنة

تضاربت الأنباء عن حفل حاشد يقيمه نجم كرة القدم البرازيلي “نيمار” ، مهاجم باريس سان جيرمان ،بمناسبة رأس السنة، فلا تأكيدات ما إذا كان راعياً للحفل أم مجرد ضيف، ففيما صرحت وسائل إعلام برازيلية أن نيمار سيستضيف الحفل على مدار “5” أيام في منطقة “مانغاراتيبا” الساحلية – “105” كيلومتراً عن ريو دي جانيرو-، قال فريق العلاقات العامة الخاص بنيمار لإحدى الصحف إنه مجرد ضيف.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين أن الحفل المرتقب يخضع للتدقيق على خلفية احترازات تفشي جائحة كورونا ومنع التجمعات لاسيما مع توقع حضور 150 شخصاً مدعواً ، فيما صرح مسؤولون في المدينة التي سيقام فيها الحفل -الأربعاء- أن السلطات لا تستطيع فعل أي شيء لمنعه.

وكشفت الصحف المحلية البرازيلية-الخميس- عن بدء الضيوف في التوافد على مقر الحفل الفاخر الذي يملكه “نيمار” وذكرت تقارير أنه اشترى مقراً واسعاً لاستضافة الحفل وطلب من الضيوف التخلي عن هواتفهم المحمولة لمنع تسريب صور ومقاطع فيديو عبر الإنترنت.

وأضافت الوكالة أن “نيمار” تعرض لانتقادات كثيرة بسبب الحفل، جاء الكثير منها من مشاهير برازيليين، فيما أكد مكتب رئيس بلدية “مانغاراتيبا” إنه لا يستطيع منع إقامة الحفلات الخاصة، وأضاف “في خضم جائحة كورونا، فإن الأمر يتعلق بمسؤولية كل مواطن ووعيه” سواء بشأن استضافة الحفلات أو حضور التجمعات الكبيرة.

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