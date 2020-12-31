تقرير – ابل تختبر ميزة إضافة أكثر من حساب في الايفون و الايباد

من المميزات التي يطالب بها الكثير من المستخدمين من فترة بعيدة إمكانية إضافة أكثر من حساب إلى هاتف الايفون أو جهاز الايباد الخاص بهم.

كثير من الآباء يشاركون هواتف الايفون وأجهزة الايباد الخاصة بهم مع أبنائهم، وربما يستخدم جهاز الايباد الواحد بين أفراد العائلة، وسيكون من الجيد تخصيص حساب لكل واحد على حدى.

الفكرة أن كل حساب سوف يضم التطبيقات والألعاب والملفات الخاصة بكل مستخدم دون أن يتداخل أو يتعارض ذلك مع حسابات باقي المستخدمين.

هذه الفكرة موجودة في أنظمة الحاسوب منذ سنوات طويلة، لكن هناك تحدٍ بالنسبة لأبل عند إضافة هذه الميزة على أجهزة الايفون والايباد ذلك لأن نظام iOS و iPadOS يقوم بتشفير الملفات مع كلمة المرور، واستخدام أكثر من حساب بكلمات مرور مختلفة يعني تشفير الملفات أكثر من مرة.

هذه قد تعتبر نقطة قوة لأن كل مستخدم لن يكون بإمكانه الوصول إلى ملفات المستخدم الآخر لكن في الوقت ذاته يتطلب الأمر مستوىً أعلى من التعقيد.

حالياً تعمل ابل على براءات اختراع بشأن جعل المعالج قادر على إتمام مهمة التشفير للحسابات المتعددة بشكل كفء لتوفير تلك الميزة مستقبلاً.

هذا ليس دليلاً على أن تلك الميزة ستكون حاضرة في نظام iOS 15 أو iPadOS 15 القادم، ربما يحدث هذا، لكن ما يهم هنا هو أن ابل مهتمة بالأمر وتنفق فيه الوقت والجهد لتوفير ميزة الحسابات المتعددة للمستخدم.