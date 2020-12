محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تُصدر اليوم الخميس، حكمها في دعوى أقامتها الكاتبة هيام كمال، واتهمت فيها رامز جلال، بالاستيلاء على فكرة برنامجي “رامز تحت الأرض” و”رامز تحت الصفر”.

وأوضحت الدعوى أن المشكو في حقهما أي رامز جلال ومالك قناة “إم بي سي” وليد الإبراهيم، اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكتابة فكرة برنامج “رامز تحت الأرض”، و”رامز تحت الصفر”.

وذكرت أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

وأضافت الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة أن الفنان رامز جلال ومالك القناة، “ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وكانت محكمة جنح العجوزة، أحالت الدعوى رقم 1641 جنح مالية، المقامة من دفاع هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

The post «رامز جلال» ينتظر الحكم بتهمةسرقة فكرة برنامج رمضاني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا