نجل الداعية سلمان العودة يتحدث عن «موت بطيء» يتعرض له والده في السجن

عبد الله نجل الداعية السعودي سلمان العودة توعد بملاحقة كل من تورط في انتهاكات ضد والده، محملا المسؤولية عما وصفه بـ “جريمة القتل البطيء للوالد” لرأس هرم السلطة الحالي.

وفي سلسلة تغريدات عقب إعلانه مطلع ديسمبر أن والده “فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه” في السجن، حدد أسماء من يتهمهم بارتكاب انتهاكات في حق والده، مشيرا بشكل خاص إلى مسؤولين في أجهزة الأمن والقضاء.

وأعلن عبد الله العودة في السياق ذاته أن عدة ملفات عن انتهاكات ارتكبت ضد والده ستكون “أساسا للملاحقة القانونية والدولية والإعلامية”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

المسؤول الأول عن جريمة القتل البطيء للوالد دون شك هو رأس هرم السلطة الحالي، ثم جوقته الأمنية مثل اللواء صلاح الجطيلي في رئاسة أمن الدولة ومدراء سجن الحائر وذهبان.. والنائب العام سعود المعجب.. والمدعي العام في دائرة أمن الدولة (محمد بن إبراهيم السبيت)#لاتقتلوا_سلمان_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 30, 2020

