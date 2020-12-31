فنانون ودّعوا عالمنا في “عام الوباء”.. فراقٌ قاسٍ

خسر الوسط الفني في عام 2020 عددًا من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا، تاركين خلفهم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تُخلّد ذكراهم في حياتنا.

وشكّل رحيل هؤلاء الفنانين صدمة كبيرة لعشاقهم ومحبيهم، الذين أكدّوا صعوبة تعويضهم.

من خلال سطور مقالنا، نتذكر أهم الفنانين الذين رحلوا عن الدنيا في عام 2020.

فنانون رحلوا في عام 2020:

1- المصرية ماجدة الصباحي:

تُوفيت النجمة المصرية في بداية العام 2020 وتحديدًا يوم 16 يناير عن عمرِ يناهز 89 عامًا، بعد صراعِ طويل مع أمراض الشيخوخة.

وتعدّ النجمة الراحلة واحدة من أهم نجمات الدراما المصرية، وقدمت خلال حياتها مجموعة كبيرة من الأعمال منها “حدوتة مصرية، جنس ناعم، حواء على الطريق، الرجل الذي فقد ظله، عندما يتكلم الصمت وغيرها”.

2- المصرية نادية رفيق:

رحلت هذه النجمة عن عالمنا في اليوم التالي لرحيل ماجدة الصباحي عن عمرٍ ناهز 92 عامًا.

واشتهرت الفنانة الراحلة بأداء أدوار الأم في الأفلام والمسلسلات التي شاركت فيها في فترة الثمانينات، التسعينات، والألفية الجديدة، ومن أبرز أعمالها “باب الخلق، سقوط الخلافة، ليالي الحلمية، 45 يوم، بحب السينما، وغيرها”.

3- المصري حسن حسني:

فنان رائع فقدناه هذا العام، إذ توفي النجم المصري يوم 30 مايو عن عمرٍ يناهز 89 عامًا، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

ويعدّ النجم الراحل واحدًا من أكثر الفنانين عطاءً، إذ قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات أبرزها “صعيدي رايح جاي، سارق الفرح، ليه يا بنفسج، فارس المدينة، سلطانة المعز، اللص والكتاب، العار”، وغيرها من الأفلام والمسلسلات التي تجاوز عددها 200 عمل فني.

4- السوري حاتم علي:

شهدت الأيام الأخيرة للعام 2020 رحيل المخرج والممثل السوري الكبير حاتم علي، الذي توفي في القاهرة يوم 29 ديسمبر عن عمرٍ يناهز 58 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ويعد المخرج الراحل واحدًا من أهم وأعظم المخرجين السوريين والعرب، وأخرج خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال الخالدة، كـ”مسلسل عمر، الزير سالم، الفصول الأربعة، أحلام كبيرة، التغريبة الفلسطينية وغيرها”.

5- السودانية ستونة:

شهد يوم 8 سبتمبر 2020 رحيل المطربة السودانية “ستونة” في مصر عن عمرٍ يناهز 58 عامًا.

وقدمت النجمة الراحلة خلال مشوارها الفني مجموعة من الأغاني والمسلسلات والأفلام منها “صعيدي في الجامعة الأمريكية، أمير الظلام، بعد الفراق، النص الحلو وغيرها”.

6- المصري المنتصر بالله:

يعدّ هذا النجم أحد الفنانين الراحلين في العام 2020، حيث توفي يوم 26 سبتمبر عن عمرٍ يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم الفنان الكبير مجموعة من الأفلام والمسلسلات أبرزها |الزمن الصعب، راجل وست ستات، أبناء ولكن، ضد الحكومة، وغيرها من الأعمال|.

7- المصري محمود ياسين:

توفي هذا النجم يوم 14 أكتوبر عن عمرٍ يناهز 79 عامًا، بعد معاناة من أمراض الشيخوخة.

وقدم الفنان الراحل للدراما والسينما المصرية مجموعة كبيرة من الأعمال والأفلام منها “وطني عكا، سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم، وغيرها من الأعمال”.

8- المصري جورج سيدهم:

فنان كوميدي خسرناه في عام 2020 بعدما توفي 27 مارس عن عمرٍ يناهز 81 عامًا، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

ورسم الفنان الراحل البسمة على وجه عشاق السينما والدراما المصرية من خلال المسلسلات والأفلام التي شارك فيها، ومن أبرز الأعمال التي قدمها “منتهى الفرح، القاهرة في الليل، خان الخليلي، العميل 77، الحرامي، وغيرها من الأعمال المميزة”.

9- المصرية عايدة كامل:

نجمة خسرناها في عام 2020، حيث توفيت هذه النجمة يوم 7 سبتمبر عن عمرٍ يناهز 88 عامًا.

وقدمت الفنانة خلال مشوارها الفني مجموعة من المسلسلات، منها “بين القصرين، القضاء في الإسلام، ست الحسن، ولحن الخلود”.

10- المصري سناء شافع:

ممثل مصري فقدناه في عام 202 بعدما أعلنت وفاته يوم 12 أغسطس ليرحل عن عالمنا عن عمرٍ يناهز 77 عامًا.

وقدم الفنان الراحل خلال مشواره عددًا من الأعمال منها “حتى لا يطير الدخان، القيصر، هارون الرشيد وغيرها”.

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