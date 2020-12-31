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طفل عمرة 7 أعوام ينقذ أخته الطفلة من حريق ضخم

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أنقذ طفل أميركي عمره 7 أعوام أخته الصغرى بعد أن اندلع حريق ضخم في منزل عائلتهم الكائن في ولاية تينيسي ، حيث استيقذت العائلة والسنة اللهب تعم المكان و حاوط الدخان الأرجاء.

وكانا الأبوين يعملان سابقاً في خدمة الإطفاء وسارعا الى إطفاء الحريق ولكن لم يتمكنا من إطفاء الغرفة المتواجدة فيها طفلتهم التي تبلغ من العمر عامين فقط، فحاولا إلقاء الطفل إيلي إلى غرفة شقيقته الصغرى وحمل أخته و انقذها من النافذة في عمل بطولي.

وقال الطفل أيلي لقد كنت خائفاً جداً من عدم قدرتي على إنقاذ أختي الصغرى وبفضل الطفل لم يصب أي من أفراد العائلة خلال الحريق الذي ألحق ضرراً بالغاً بالبيت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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