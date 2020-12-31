عام 2020 عزّز نفوذ التكنولوجيا.. تعرف على أبرز ابتكاراتها خلاله

شهد قطاع التكنولوجيا في العام 2020 تطورًا كبيرًا في ظلّ التنافس الكبير بين شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تبارت في إطلاق الأجهزة الذكية.

ويعدّ قطاع التكنولوجيا من القطاعات التي لم تتأثر بشكلٍ كبير بانتشار فيروس” كورونا المستجد”؛ حيث تمكنت الشركات من تجاوز آثار الجائحة بشكلٍ سريع.

ومن خلال سطور مقالنا؛ سنتحدث عن أهم المنتجات التي طرحتها شركات الأجهزة الذكية في العام 2020.

أفضل الهواتف في 2020:

1- هاتف IPhone 11 Pro:

هاتف مميز قدمته لنا شركة آبل الأمريكية، وزودت آبل هذا الجهاز بمعالج Apple A13 Bionic سداسي النوى، ونظام تشغيل IOS 13، وشاشة مقاس 5,8 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميغا وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

2- هاتف هواوي P40 Pro Plus: يعد هذا الجهاز من أفضل الأجهزة التي طرحتها شركة هواوي الصينية في العام 2020، ويتميز هذا الجهاز باحتوائه على معالج Kirin 990 الحديث والمتطور، وزودته الشركة الصينية بشاشة مقاس 6,58 بوصة، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية خماسية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 40 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل لبقية الكاميرات.

3- هاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra: يعد هذا الجهاز أحد أهم الأجهزة التي أطلقتها الشركة الكورية الجنوبية في العام 2020، ويتميز هذا الجهاز باحتوائه على قلم s-Pen، وزودته الشركة بمعالج Snapdragon 865 Plus، وشاشة مقاس 6.9 بوصة، وطرحت الشركة الكورية الجنوبية، هذا الجهاز بسعر باهظ وصل إلى 1300 دولار أمريكي.

أفضل الحواسيب في 2020:

1- جهاز MacBook Air:

حاسوب محمول مميز طرحته شركة آبل الأمريكية، وزودته بمعالج M1، وبشاشة مميزة، وبذاكرة داخلية بسعة 256 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغاب ايت، وأطلقته “آبل” في الأسواق بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي.

2- جهاز HP ENVY X360:

جهاز حاسوب مميزة قدمته لنا شركة HP، ويتميز هذا الحاسوب بمعالجه الحديث والمتطور، وبشاشته المجهزة للعمل باللمس.

يذكر أنّ الشركة الصينية طرحت هذا الحاسوب في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى ألف دولار أمريكي.

3- جهاز Dell XPS 13 2 In1: يعد هذا الحاسوب من الحواسيب المميزة التي أبصرت النور في العام 2020، ويتميز الحاسوب الذي أصدرته شركة ديل الأمريكية بشاشته التي جاءت بمقاس 1920× 1200 بيكسل، وبمعالجه الحديث المناسب لعشاق الألعاب، وذاكرته العشوائية التي تصل سعتها إلى 8 غيغا بايت، وببطاريته القوية التي تجعل اللاب توب يعمل لأكثر من ست ساعات.

أفضل الساعات الذكية في 2020:

1- ساعة Apple Watch Series6:

أحدث الساعات الذكية التي طرحتها شركة “آبل” في عام 2020، تتميز هذه الساعة بمقاومتها للماء حتى عمق 50 مترًا، وقدرتها على حساب مستوى الأوكسجين في الدم، ومراقبة نبضات القلب، وتتبع أنماط النوم.

2- ساعة Samsung Galaxy Watch3:

أبرز الساعات الذكية التي أطلقتها الشركة الكورية الجنوبية في العام 2020، تعمل هذه الساعة بمعالج Exynos 9110، وشاشة Super AMOLED، وتتميز بمقاومتها الماء، وبقياسها نسبة الأوكسجين في الدم، وتتبع أنماط النوم، وحساب مستوى الأوكسجين في الدم.

3- ساعة FoSSIL Gen 5:

ساعة طرحتها شركة فوسيل السويسرية، تتميز هذه الساعة بمعالج الذي جاء من نوع Snapdragon Wear 3100، وشاشتها التي جاءت بمقاس 1,28 بوصة، وبقدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 30 مترًا، وقراءة الإشعارات الواردة للهاتف الذكي.

أفضل الشاشات في 2020:

1- شاشة Samsung Q900R QLED TV:

أفضل الشاشات التي أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في عام 2020، تتميز بحجمها الكبير الذي يصل إلى 85 بوصة، وبدقة العرض التي تصل ل8K، وباحتوائها على عدد كبير من المنافذ، وطُرحت في الأسواق العالمية بسعر 5250 دولار أمريكي.

2- شاشة Samsung Q90R QLED TV:

شاشة مميزة أطلقتها شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية بمقاسيْن مختلفيْن هما 65 و75 بوصة.

وتتميز هذه الشاشة بصورتها الواضحة، ودقتها العالية، واحتوائها على كافة الميزات الذكية.

يذكر أنّ “سامسونج” طرحت هذه الشاشة في الأسواق العالمية بسعر 2600 دولار أمريكي.

3- شاشة Sony A9G Master Series OLED:

شاشة مميزة أطلقتها شركة سوني اليابانية، ووفرت الشركة اليابانية الشاشة الجديدة بمقاسين هما 55 و65 بوصة، وتتميز هذه الشاشة بدعمها ميزة 4K HDR، و Android TV، وتدعم الشاشة الجديدة مجموعة من التقنيات الحديثة كتقنية Dolby Vision، وDolby Atoms.

يذكر أنّ “سوني” طرحت هذه الشاشة بسعر يصل إلى 2500 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية