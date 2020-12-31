سقوط بحار من قاربه..وإنقاذه بطريقة ذكية

بدأت خدمات الطوارئ في البحث عن رجل سقط من قاربه بعد أن ضربته موجة قوية قبالة ساحل “صن شاين” في كوينزلاند بأستراليا حيث وجد القارب فارغاً والمحرك لا يزال يعمل وعلى مته كلب والهاتف الشخصي للرجل.

وأدى ذلك الى المسارعة في البحث عن الرجل الذي يبلغ من العمر 64 عاماً وقامت السلطات المختصة بإطلاق عمليات بحث جوية وبحرية مكثفة في الممرات المائية القريبة.

وعثر على رجل وهو يتشبث بمنارة بحرية في مشهد يبدو كأنه مأخوذ من فيلم سينمائي، وروى البحار المتمرس، ديفيد سيمبسون قصته بعد أن سقط من القارب وسبح ما يقارب كيلومترين ليعثر على المنارة ليجذب الإنتباه من خلالها.

واستمر البحار في تغطية المنارة بيده لمحاولة إيصال استغاثة للسفن المارة، ولاقت الخطة نجاحاً عندما انتهبت لرسالته سفينة حاويات كانت تمر عبر تلك المنطقة.

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