القمر الأخير لعام 2020 يزين السماء بأطول حدث قمري خلال العام

زين القمر البارد السماء ليلة الثلاثاء الماضي في حدث فلكي رائع ووصل الى ذروة الإضاءة قبل منتصف الليل بساعتين واستمر لمدة 15 ساعة كاملة ليسجل بذلك أطول حدث قمري مكتمل في السنة.

وسيتداخل ضوء القمر هذا العام مع عرض زخات الشهب الرباعية السنوية، والمتوقع أن يكون نشطاً من 28 ديسمبر 2020 حتى 12 يناير 2021 وذلك بحسب ما ذكر جوردون جونستون، من ناسا.

ويطلق على آخر قمر في السنة عدة أسماء بناءاً على الموقع ويطلق عليه أحيانا باسم قمر ليلة كاملة بسبب طول ليلة منتصف الشتاء لأن القمر فوق الأفق لفترة طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا