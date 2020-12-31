أهم التفاصيل حول مؤتمر جالكسي S21 تحت اسم New جالكسي Awaits

في عام 2021 سنشهد الكشف عن سلسلة جالكسي S في وقت أبكر من كل السنوات الأخرى، وكأن سامسونج قد قصدت ذلك كتعليق ضمني على تأخر أبل في إطلاق آيفون 12! المؤتمر الجديد يحمل الاسم A New Galaxy Awaits، لكن هذا لا يمنع أنه سيحمل اسم Galaxy Unpacked أيضًا مثل كل عام، سامسونج لم تؤكد هذا الأمر بعد، لكن المسميات لن تشكل فارقًا كبيرًا.

مؤتمر جالكسي S21 تحت اسم New Galaxy Awaits

بدأت سامسونج التشويق للهواتف الجديدة وللمؤتمر بشكل عام من خلال فيديو قامت بإطلاقه على يوتيوب على قناتها الرسمية في أمريكا، صحيح أن الفيديو ليس مدرجًا على القناة بعد (Unlisted) لكن الفيديو قابل للتشغيل بدون أي مشكلة، والفيديو لا يكشف أي تفاصيل في الواقع، وكل ما يقدمه لنا هو مقارنة توضيحية بسيطة متحركة بين أول هاتف جالكسي وصولًا لجالكسي S20 وبعدها عبارة A new Galaxy awaits.

فيما يلي نشارككم الفيديو:

أما عن المؤتمر نفسه فهو وحسب التأكيدات الأخيرة سيتم عقده في يوم 14 يناير، وهذا اليوم سيشمل الإعلان عن الهواتف الجديدة بينما الإطلاق الرسمي سيتم في 21 من نفس الشهر، أو في وقت أكثر تأخرًا في بعض الأسواق.

من ناحية أخرى فقد بدأت سامسونج في التلميح لمؤتمر إضافي سيتم عقده في يوم 6 يناير لكن حتى الآن لا نعلم ما الذي قد يضمه هذا المؤتمر! من المستبعد تمامًا أن نشهد الكشف عن أي هاتف جديد قابل للطي أو حتى عن ساعة ذكية، لكن يُمكن أن يتم الكشف عن سماعة جالكسي بدز برو!

من أبرز المعلومات حول الهواتف الجديدة وطبقًا للمصادر هي أن هاتف جالكسي S21 ألترا سيقدم كاميرا بيريسوكبية للتقريب مميزة جدًا، هذا في مقابل كاميرا 64 ميجابيكسل في الهواتف الأصغر، أيضًا موقع MySmartPrice قد صرّح أن مؤتمر جالكسي S21 سيعقد تحديدًا في الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت جرينيتش، في حين أن مؤتمر 6 يناير سيركز على أجهزة إلكترونية مختلفة تحت لواء CES.