ابتداءً من الغد واتس آب سيتوقف عن العمل عند بعض المستخدمين

اعتباراً من 1 يناير 2021 ستوقف عمل تطبيق واتس آب في أجهزة آيفون 4 أو أجهزة أندرويد القديمة ولن يعمل بالشكل الصحيح وذلك بسبب توقف دعم الشركة المالكة فيس بوك نظام تشغيل iOS 9.

ويمكن لأجهزة 4S و5 و5S و5C و6 و6S جميعاً أن يحدثوا نظام التشغيل الخاص بهم للحفاظ على واتس آب، ويعتبر هذا الإيقاف تكتيكاً منتظماً لمطوري التطبيقات، ويركز على تحسين المنتج لغالبية المستخدمين الذين لديهم أجهزة أكثر حداثة.

وسيتوقف التطبيق عن العمل عند الدخول بالسنة الجديدة وعلى القلقين بشأن هذا الأمر التحقق من التحديث الأخير لهواتفهم لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بتشغيل iOS 9 أو Android 4.0.3.

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