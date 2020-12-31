سامسونغ تطور هاتف جديد يعمل مع شبكات الـ5G بسعر منافس

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف جديد طور ليعمل مع شبكات الـ5G ويكون من بين أكثر الأجهزة الذكية المنافسة للعمل مع هذا النوع من الشبكات، ويتعامل بسرعة مع البيانات بفضل معالج من نوع Snapdragon 750 5G، وشريحة موديم خاصة.

وجاء هاتف Galaxy A42 5G الجديد مع هيكل أنيق من المعدن والزجاج واجهته الخلفيه يتموج فيها أطياف الألوان وشاشته Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل.

ويأتي مع منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات مجهز بذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع وسيبدأ سعره من 339 دولار تقريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا