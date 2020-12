محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة إجبار طالب على أداء الامتحان بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية للغات، رغم إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لمدير المديرية، فإن لجنة التحقيق ستزور المدرسة اليوم الخميس، لسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كان ولي أمر اتهم إدارة المدرسة بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، وذلك رغم إصابته بكورونا.

وذكر الأب، في منشور عبر “فيسبوك”، أنه أبلغ إدارة المدرسة بعدم تمكن نجله من حضور الامتحان، لإصابته بالفيروس، إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره للامتحان، حتى لو كان مصابا بكورونا وإلا سوف يعتبر راسبا، بحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن قوله.

وأضاف ولي الأمر، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بقيامهم بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن “مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه”، مشيرا إلى أن “جميع المعلمين في المدرسة رفضوا تسليم ورقة الامتحان لابني خوفا على أرواحهم.. وصوروه أثناء جلوسه في الفناء ونشروا صوره على فيسبوك”.

The post مصر.. طالب مُصاب بكورونا أجبروه على أداء الامتحان بجوار الحمام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا